El Consell Comarcal del Baix Penedès dona feina a cinc persones

L’Àrea d’Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès ha presentat una nova edició d’un programa ocupacional subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya que gestiona el Consell Comarcal, amb un import de 128.435’64 €.

El 30 de març va començar el programa Primera Experiència Professional, segona convocatòria 2022, amb la incorporació de 5 persones joves de la comarca que han finalitzat recentment els seus estudis i es trobaven en situació d’atur. Els contractes laborals tenen una durada de 12 mesos, a jornada complerta.

L’objectiu del programa és donar oportunitat de feina a persones joves aturades majors de 16 anys i menors de 30 anys, que hagin completat l’etapa formativa. D’acord amb la convocatòria s’ha buscat tasques relacionades amb l’economia verda, la digitalització de serveis, la cohesió social i el desenvolupament local rural.

Les persones contractades s´han incorporat als següents departaments del Consell:

Arxiu Comarcal, arxiver: Marcel Sendra

Ordenació i preparació del Fons de la Cooperativa del Vendrell

Digitalització dels capítols matrimonials entre el segles XVI i XIX, del Fons de Jaume Ramon i Vidales

Turisme, tècnica en dinamització turística: Marta Nin

Seguiment dels projectes turístics de la comarca

Actualització i ampliació dels continguts i activitats de la pàgina web

Realització d’inventari turístic comarcal

Tecnologia i Manteniment, informàtica: Neus Gargallo

Resolució de problemes amb el Software i el Hardware

Preparació d’equips nous

Implementació de mesures de seguretat

Serveis Socials, integradores socials:

Ylenia Gutiérrez

Tallers específics per la gent gran a traves del projecte ‘Quilòmetre Zero’

Realització de les dinàmiques de tipus cognitiu, tecnològic, etc. als amb a la gent gran

Dinamització l'Espai Jove

Cília Comella

Impartir classes de català a persones immigrades

Diagnosi de la situació de la discapacitat a la comarca del Baix Penedés,

Elaboració d’una guia de recursos per la gent gran del Baix Penedés

Aquest programa, per l’experiència d’edicions prèvies, és un trampolí per donar-se a conèixer a les administracions i que permet als joves integrar-se al món laboral. Volem fer un agraïment al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya la confiança per haver-nos atorgat novament aquest programa, a l’OTG del Vendrell per haver fet la cerca de candidats a les diferents ofertes de treball, i a les 5 persones contractades per aportar els seus coneixements i integrar-se a les diferents àrees durant aquests 12 mesos.