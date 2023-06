Terra i Taula, estendart de la gastronomia baixpenedesenca, creix

La setmana passada l’associació, nous integrants i nou apadrinament al celler Plans by Sicus, situat al municipi de Bonastre. L’acte va constar amb 65 assistents.La primera part de l’acte va servir per presenter els nous integrants que s’incorporen al col·lectiu:. Fa 8 anys La Maria i el Pep van crear “Entre Vinyes”. La María ja venia del món del vi i en Pep va voler recuperar les vinyes centenàries de la família. Amb una edat mitjana de 60 anys, aquestes vinyes de Xarel·lo, Macabeu i Parellada estan al Parc Natural del Foix, envoltades de bosc d’alzina i pi, sota un clima sec i sobre un sòl porós (que engoleix l’aigua) i calcari, molt pobre i poc profund, amb poca matèria orgànica.La gran biodiversitat present crea un ecosistema únic que regula de manera natural l’equilibri de la vinya. Aquesta és una manera particulard’entendre la vinya i el vi, basada en el màxim respecte pel paisatge i la tradició, treballant de manera artesanal... en equilibri natural.El Martí i el Sergi van iniciar aquest projecte l'any 2012, després de coincidir a l'escola d'enologia d'Espiells. Elaboren vins tranquils i escumosos ancestrals amb varietats tradicionals del Penedès i amb la ecologia i el respecte pel medi ambient com a pals de paller del projecte. Les bases del projecte es mantenen intactes des dels seus inicis. Elaboren vins amb més o menys intervenció segons el vi, per expressar al màxim cada una de les varietats. El projecte es desenvolupa a Llorenç del Penedès, plantant i recuperant vinyes, per poder elaborar els seus vins. Malvasia de Sitges, Xarello Vermell, Sumoll, Parellada són algunes de les varietats penedesenques que treballen.EnguanyAmb una llarga trajectòria professional des de la regència del seu establiment El Rebost durant 20 anys a Valls, actual professora del curs de sommeliers de la URV i de l'escola d'Enoturisme de Catalunya. Ha arribat a la final del concurs de Millor Sommelier de Catalunya i tercera al Campeonato Mejor Sumiller de España en el darer any.Els assistents han pogut degustar una mostra de plats que ofereiran els cuiners de Terra i Taula , Mary Herrera del Petit Bistrô Segur, Josep Pascual del Restaurant Ull de Llebre, David Vernet del Restaurant Vell Papiol, Oriol Rossell I Maria Vidal l’Obrador de l’Oriol Rossell Pastissers, Jaume I Montse de Cal Badejo I Jordi Guillem de Cooking Studio i RealIce . Els plats han estat maridats amb els cellers que conformen el co·lectiu Celler Mas perdut, Celler Can Marlès, Jané Ventura, Agvtvs Forvm, Sicus i els nous integrants del Celler Entrevinyes I l’Apical. Els plats seran elaborats a més amb ingredients dels productors.Copa escumòs Sicus Cru. Coca d’estiu de l’Obrador amb Chardonnau Fusta de Boix de Can Marlès Cresta d’espinacs de Cal Badejo amb Jané Ventura Reserva de la música Brut Nature 2018Quiche de salmó amb avellana de la Trencador i breves amb L’apical Methòdic Xarel·lo Vermell 2021 Verat amb fonoll, raviolis de carbassó, olivada, tomàquet sec, remolatxa i flor de malva amb Endogen Xarel·lo de Mas Perdut Gall del Penedès amb Entrevinyes Oníric SotaterraAmanida de fruita amb sopa de poma amb Avgvstvs Primer Rosat. Gelat d’avellana amb topping d’avellanes La TrencadoraTerra i Taula és una assoiació sense ànim de lucre que neix l’any 2012 amb la voluntat de promoure el desenvolupament rural sostenible i la cultura gastronòmica del Baix Penedès. Actualment, compta amb. A més d’oferir productes de primera qualitat als consumidors, Terra i Taula organitza activitats gastronòmiques i culturals per donar a conèixer els tresors de la seva terra.