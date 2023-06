Christian Soriano serà el nou regidor de Seguretat ciutadana del Vendrell

El govern municipal del Vendrell, encapçalat des del passat dissabte per Kenneth Martínez (PSC), ja està en marxa. Avui mateix l’alcalde ha signat algunes de les principals delegacions del cartipàs municipal.. “La seguretat és des del minut u una de les màximes prioritats d’aquest nou govern” ha destacat Soriano, assegurant que “posarem els recursos i les eines necessàries per lluitar contra les ocupacions i la inseguretat als nostres carrers i barris”.D’altra banda, qui va ser regidora de Cultura i Educació en el darrer mandat,“Projectarem el millor de nosaltres mateixos, des del patrimoni històric i cultural del Vendrell fins a les nostres platges” ha assegurat Vaquero, que fixa en “la promoció de tot allò que ens uneix com a municipi” la seva prioritat al capdavant de la regidoria.Per la seva part,“Tornarem a fer de les platges la icona del Vendrell” ha destacat la nova regidora, que ha anunciat també la posada en marxa d’un seguit de mesures com “tornar a una neteja més intensa de la sorra de la platja, iniciar els tràmits per fer possible una platja per a gossos i crear una zona esportiva davant la plaça dels Germans Trillas”.L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, explica que “aquestes són tres àrees molt importants per a la dinamització econòmica i social del Vendrell” i que les tres persones que les assumiran “són persones preparades i amb experiència que faran de ben segur molt bona feina”.Finalment, l’alcalde ha destacat que en els propers dies s’aniran anunciant més delegacions a altres membres del govern municipal.