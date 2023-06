Christian Martínez (PSC) nou alcalde de Santa Oliva amb el suport del PP

El cap de llista del PSC i candidat a l’alcaldia de Santa Oliva, Christian Martínez, ha estat escollit aquest dissabte com a nou alcalde del municipi baixpenedesenc, rellevant d’aquesta manera Virginia Moreno (Compromís per Santa Oliva En Comú Podem - CONFLUÈNCIA, CPSOECP-C), que ho ha estat el darrer any, i Josep Carreras (ERC), els anteriors tres anys.

Aquest passat dissabte 17 de juny de 2023, a les 12 del migdia, es va celebrar l’acte de constitució del nou consistori sorgit de les eleccions municipals del 28 de maig, i en què es va procedir també a l’elecció de l’alcalde.

El ple de constitució va començar amb la formació de la mesa d’edat amb el regidor de més edat, Francisco Ripoll (PP), i la de menys, Júlia Domènech (ERC), juntament amb el secretari de la corporació, Josep Guillén. La mesa va anar cridant els 11 membres del nou consistori per tal que juressin o prometessin el càrrec i ocupessin el seu escó. A continuació es declarà constituïda la corporació i es va procedir a l’elecció de l’alcalde, mitjançant votació ordinària a mà alçada.

De les candidatures que es presentaven a l’elecció d’Alcalde o Alcaldessa, el resultat va ser el següent:

Christian Martínez (6 vots, dels quals 5 del PSC i 1 del PP)

Virginia Moreno (3 vots de Compromís per Santa Oliva En Comú Podem - CONFLUÈNCIA (CPSOECP-C))

Júlia Domènech (2 vots d’ERC)

El candidat del PSC a l’alcaldia, Christian Martínez, va assolir la majoria absoluta dels vots del ple, per la qual cosa es va proclamar alcalde de Santa Oliva, el qual va prometre el càrrec i tot seguit va rebre de mans del secretari municipal la vara de comandament.

Després de prendre possessió com a nou alcalde, Christian Martínez va prendre la paraula per explicar els objectius principals d’aquest proper mandat municipal destacant “que el projecte per construir la Santa Oliva del futur es fonamenta en dos eixos vertebradors: la cohesió social, per construir una Santa Oliva inclusiva, en la que ningú quedi enrere, i la cohesió territorial per tal de fomentar el sentiment de pertinença al municipi. Amb aquesta premisa treballaré per ser l'alcalde de tots i totes.”