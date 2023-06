Ramon Ferré: «Gràcies al veïnat que ha volgut donar continuïtat al nostre projecte»

El reelegit alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha donat el seu agraïment a “tots els veïns i totes les veïnes que han cregut que donar continuïtat al nostre projecte era la millor opció per als propers quatre anys”. Ferré, en la seva intervenció en el ple de constitució del nou Ajuntament per al mandat 2023-2027, ha dit també: “La força que ens ha donat el veïnat ens permetrà seguir desenvolupant el projecte ambiciós que tenim per al nostre municipi”.

L’alcalde ha subratllat la majoria assolida, a fregar de l’absoluta, que ha definit com a “majoria històrica”. I ha afegit: “Tenim molta feina a fer, perquè el projecte és molt potent. I ho tirarem endavant i ens en sortirem, perquè gràcies a tothom tenim més força que mai per culminar-lo”.

Ramon Ferré ha volgut agrair, a més, el suport a la investidura del grup de Junts/Demòcrates/Més.Cat, arran de l’acord de govern signat dies enrere. “La campanya neta que van fer ha ajudat a l’entesa, perquè al final el que la gent vol és que cadascú expliqui les seves propostes, no el que hem vist en la recent campanya”.

Ferré ha ampliat aquests agraïmetns al grup de la CUP. “No ha estat possible arribar-hi a un acord, ni per la investidura, ni per formar part del govern. Però deixem la porta oberta a entendre’ns, ja que el gest que han tingut d’abstenir-se ho demostra i els honora”, ha reblat el clau l’alcalde.

Recordem que l’elecció de Ferré s’ha produït amb 11 vots a favor (PSC i Junts/Demòcrates/MésCat). Hi ha hagut quatre abstencions (ERC i CUP). UAM, PP i Vox, han votat els seus propis candidats.