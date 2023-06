Jaume Casañas acompanyarà Josep Maria Cruset a les eleccions 23J

El cunitenc Jaume Casañas anirà a les llistes de Junts a les properes eleccions de 23J, en representació del Baix Penedès. Casañas, s'incorpora a la llista com a independent, desprès d'un acord de col·laboració entre Junts i Impulsem El Penedès.

El fins ahir Alcalde de Cunit, i que torna a estar al govern municipal, on repetirà com alcalde en la segona part de la legislatura, manifesta la seva satisfacció per acompanyar al cap de llista Josep Maria Cruset i li agraeix la seva confiança i la seva voluntat de portar les necessitats del Baix Penedès al Congrés dels Diputats.

Casañas, assenyala, que Cruset és el millor candidat de la demarcació, amb una capacitat de treball i lideratge inqüestionable, i que conforma el millor equip de persones per defensar els interessos del Sud de Catalunya a Madrid.

Jaume Casañas liderarà un equip de coordinació al Baix Penedès que treballarà i es posarà a disposició de Cruset per aconseguir els millors resultats a la comarca.