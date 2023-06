Agnès Ferré revalida l’alcaldia de la Bisbal amb un pacte de tres forces

Equip de govern:

Aquest dissabte 17 de juny, al migdia, s’ha celebrat el Ple de Constitució del nou Consistori, sorgit del resultat de les eleccions locals del passat 28 de maig de 2023. Han promès o jurat el càrrec onze regidors electes i s’ha procedit a l’elecció de l’alcaldessa.La batllessa bisbalenca ha iniciat el seu discurs recordant que “fa 4 i 8 anys vaig començar el discurs d’alcaldessa amb aquesta frase ‘, i avui he volgut començar amb la mateixa frase perquè penso el mateix”. Ferré ha explicat que Compromís amb la Bisbal-Ara Pacte Local va decidir pactar amb el PSC i ERC “que són les persones que havien mostrat interès en arribar a acords i treballar pel municipi des del govern”. L’alcaldessa ha explicat que “els pactes es fan amb les persones” i que l’equip de govern treballarà en aquest nou mandat per “complir les propostes que portem als nostres programes electorals, continuar amb els projectes engegats i executar tots els serveis i projectes que vagin sorgint, i tot això amb humilitat, alegria i passió”.El Consistori per al mandat 2023-2027 ha quedat constituït de la següent manera:Agnès Ferré Cañellas, alcaldessa (Compromís amb la Bisbal-Ara Pacte local) Judith Vidal Vilella (Compromís amb la Bisbal-Ara Pacte local)Francisca [Paqui] Cepas García (Compromís amb la Bisbal-Ara Pacte local) Feliu Gil Esteve (Compromís amb la Bisbal-Ara Pacte local)Joan Gimeno Guasch (Compromís amb la Bisbal-Ara Pacte local) Daniel Caballero Castaño (PSC)Sílvia Monfort Costa (ERC-AM)Martín Deluca Silberberg (La Bisbal Decideix – Compromís Municipal) Jaime Valls Padilla (La Bisbal Decideix – Compromís Municipal)Margarita [Maguy] Antolín Manso (Tots Som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas)Raúl Cortés Vico (Tots Som la Bisbal – Urbanizaciones Unidas)Durant els pròxims dies l’alcaldessa signarà el Decret de nomenament de delegacions específiques als regidors i regidores de l’equip de govern amb la finalitat de gestionar els assumptes o serveis determinats de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès.