Kenneth Martínez inicia el seu segon mandat al Vendrell amb els vots de PSC i PP

Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallares

Inicia el seu segon mandat al capradavant de l’Ajuntament del Vendrell amb un total de nou regidors del PSC, un més que quatre anys enrere. A la sessió de constitució municipal, celebrada aquest dissabte,. Els regidors de Som Poble -ERC han votat Alfonso González, els de VOX, Antonio Moreno, la regidora de Podem, Yolanda López, ella mateixa, idèntic cas que la regidora de Fem Vendrell Mar Vázquez. Ha votat en blanc el regidor de Primer el Vendrell Junts Lluís Navarrete.Seguidament a la votació s’han lliurat a tots els regidors els distintius com a membres de la corporació. Els juraments del càrrec han estat diversos, des dels que l’han promès, als que l’han acceptat per imperatiu legal, als que l’han jurat.La mesa d’edat de la sessió ha estat presidida per Alfons Herera, el regidor de més edat i per Christian Martínez, el regidor més jove. Herrera ha recordat en la seva intervenció, la constitució del primer ajuntament de la represa democràtica i el camí fet fins ara.Durant la sessió ha quedat clar que aquesta serà u al legislatura marcada per les moltes diferències de discurs, entre la majoria de grups i el grup municipal de VOX. La majoria de la resta d’intervencions han tingut un tó constructiu i de compromís, tant al govern coma l’oposició, de fer un a feina que millori la vida de la ciutadania. El PSC es compromet a governar dialogant amb la majoria de forces del consistori durant aquest mandat.Kenneth Martínez ha recordat en la seva intervenció que tots els regidors del l’Ajuntament tenen el deure de servir a tots els ciutadans sigui quin sigui el seu color polític i ha marcat les línies mestres del seu projecte municipal pel període 2023-2027.Aquest dissabte s’han constituït tots els ajuntaments de la conarca. Hi havia incertesa al de Sant Jaume dels Domenys, per la correlació de forces. Finalment ha estat escollit al alde l’històric Magí Pallarès, de Convergents, amb el suport dels regidors propis i els de la candidatura d’Impulsem de Marc Palau.