El Portal del Pardo acull la segona part de l’exposició «Essencials (...) 2023»

Flor Benito, la diversitat i la pluralitat del Vendrell es plasmen a través d’un Mosaic de 100 fotografies de persones expliquen el seu somni.



Jordi Palau, escull les perruqueries masculines per fer un reportatge de caire social per ensenyar la societat vendrellenca.



Laia Saperas, la vida més artesanal a través de dos forners del Vendrell, per mostrar aquella part invisible, l’obrador, on s´hi treballa de nit.

Amb aquesta exposició, la Sala Portal del Pardo segueix mantenint el seu compromís amb la creació artística i es reivindica amb el projecte Essencial (...), una acció artística de producció pròpia de la sala, que manifesta la capacitat de la cultura i de l'art per crear nous imaginaris, un motor de canvi per repensar el món. El projecte va néixer amb una acció artística efímera i l’anterior edició acollia la vessant més jove amb l’exposició del certamen literari de microrelats celebrat per Sant Jordi.Enguany, la fotografia és la protagonista amb la mirada del Vendrell a través de l'objectiu de Toni González, Flor Benito, Joan Güixens, Laia Saperas i Jordi Palau. Tots cinc contribueixen a ampliar el nostre imaginari visual de la ciutat.Des de mitjans d’abril i fins el passat cap de setmana la Sala ha acollit les fotografies de Toni González i Joan Güixens. Una mostra que ha tingut una bona acollida del públic, així com també la va tenir la ruta fotogràfica a les Madrigueres organitzada en paral·lel a la mostra.A partir d’aquest divendres 9 de juny serà el torn de les imatges de Laia Saperas, Jordi Palau i Flor Benito, que es podran gaudir fins el 29 de juliol de 2023