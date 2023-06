PSC i Junts arriben a un acord de governabilitat a l'Ajuntament de Calafell

Tant el PSC com Junts/Demòcrates/Més.Cat han destacat que les negociacions s'han vist facilitades per la campanya neta i constructiva que van desenvolupar abans del 28 de maig, en contrast amb altres situacions viscudes al municipi des que es van convocar les eleccions. També han trobat les suficients coincidències per tirar endavant el mandat 2023-2027, treballant colze a colze.

Coincideixen especialment en el fet que aquest pacte garantirà quatre anys d'estabilitat a l'Ajuntament. I això en un moment clau per a engegar nous grans projectes i fer un municipi pròsper per a tothom, de forma que s'hi visqui cada cop millor, segons planteja el PSC. I que haurà de ser impulsat per gent de debò i pensant en la gent de debò, com reclama Junts/Demòcrates/Més.Cat.