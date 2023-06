El dijous 22 de juny obrirà la piscina municipal d'estiu de l’Arboç

L’Ajuntament de l’Arboç informa que el proper 22 de juny s’obrirà la piscina municipal d’estiu. A dies per començar una nova temporada d’estiu, els operaris estan treballant en les tasques de posada a punt les instal.lacions. De moment ja sabem que s’obriran les portes el proper dissabte 22 de juny i estaran obertes fins el 3 de setembre de 2023. L’horari d’obertura serà d’11h a 20h del 22 de juny fins el 15 d’agost tots els dies, i d’11h a 19:30h del 16 d’agost fins el 3 de setembre ininterrompudament.

La venda d’entrades d’1 dia es farà a les mateixes instal.lacions de la piscina d’estiu. Per fer l’abonament cal passar per les oficines de la piscina coberta amb una fotografia mida carnet i una fotocòpia del DNI. L’any passat més de 850 arbocencs i arbocenques es van fer l’abonament de temporada i hi van haver més de 4.300 accessos d’un dia.