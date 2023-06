Calafell acull la VI Festa de la Mar de Catalunya del 8 a l’11 de juny

La VI Festa de la Mar de Catalunya se celebrarà a Calafell del 8 a l’11 de juny propers. Per iniciativa de la Federació Catalana per la Cultura i el Patrimoni Marítim i Fluvial (FCCPMF), aquest és un esdeveniment que s'organitza anualment per la difusió del patrimoni i les tradicions marineres de la Mediterrània, amb ànim de preservar-ne el llegat i amb perspectiva d'encarar-lo cap al futur.

Aquesta VI edició ha programat nombroses activitats adreçades a tots els públics: una desena d'espectacles, activitats per a infants, exposicions temporals, fira gastronòmica, festival musical...

L'organització de la Festa de la Mar va a càrrec de l'Ajuntament de Calafell, amb el suport estret de l'Associació Patí Català de Calafell, la Vela Llatina Carlos Barral, la mateixa FCCPMF i la Comunalitat de Calafell, amb el cofinançament de la Diputació de Tarragona. Es tracta d'un esforç ingent d'organització.

Durant quatre dies, per exemple arribaran al municipi un centenear d’embarcacions històriques, clàssiques i tradicionals, provinents d'altres ports de la península, les illes Balears, sud de França i les illes de Sardenya, Còrsega i Malta. Serà la trobada més important que s'hagi fet mai a Catalunya de vaixells d'aquesta classe.

Durant els dies de la festa, hi haurà tres espais clau: el Port de Segur de Calafell, el front marítim de Calafell i el Port de Coma-ruga. Però serà el Port de Segur el que aplegarà el gruix de l'esdeveniment. Per això està prevista la trobada d'embarcacions, exhibicions, regates, visites, una fira gastronòmica, exposicions, xerrades i conferències, activitats Infantils, tallers, concursos, concerts i espectacles.

La Festa de la Mar està adreçada a tothom, amb activitats destinades al públic en general. També hi haurà, lògicament, espais dedicats a un públic més especialitzat i els valors lligats al patrimoni cultural i la sostenibilitat hi seran ben presents i en seran els protagonistes. Es calcula que podrà aplegar a 45.000 visitants i el seu extens programa estarà dotat amb més de 100 activitats.

Serà una trobada internacional per reivindicar la mar Mediterrània com a pont de cultures, i de forma especial la vela tradicional com a llegat històric amb la voluntat d'enfocar-lo cap a un futur de transformació, on els aprenentatges del passat han de servir de guia i font d'inspiració del rumb que emprenem cap al demà.

La XIX Fira del Mar

Coincidint-hi, Calafell celebrarà també la XIX Fira del Marc. El certamen permetrà les entitats nàutiques locals donar a conèixer les seves activitats: és important, ja que apleguen més persones de les que podria semblar, però són menys conegudes que altres entitats de l’àmbit esportiu.

A més, també tindrà lloc l’Arrossejat Popular, que arriba a la 37a edició. Està dedicada al menú tradicional dels pescadors calafellencs. En realitat, són dos plats: un de fideus rossos i un de patates amb rap. Els seus orígens rauen en èpoques de fam, quan pescadors i pagesos s’intercanviaven productes de poc cost o sense sortida al mercat. Era una cuina d’aprofitament, econòmica i que proporcionava l’energia per a la duresa de la feina al mar.

Avui, en canvi, la matèria primera s’ha revaloritzat i, tot i que continua consumint-se en l’àmbit domèstic i amb el gust contundent de sempre, s’ha “afinat” i adaptat al gust més contemporani i pot trobar-se entre els plats més selectes de les cartes dels restaurants.

També en l’àmbit gastronòmic, els establiments de restauració del carrer Montserrat, al nucli de la Platja, han organitzat dues jornades de Ranxos Mariners. Hi participen A Can Pilis, Pa Torrat, Les Brases, The New Orleans i Punto de Encuentro. Els ranxos s’oferiran dissabte i diumenge, de 13 a 16 hores. Dissabte, a més, a les 13, hi haurà un vermut mariner.

Finalment, recordem que fins al 18 de juny s’estan celebrant al municipi les primeres Jornades gastronòmiques de l’arròs i els tastets de mar del Baix Penedès. Impulsades pel Gremi d’Hosteleria del Baix Penedès, tenen lloc a diverses poblacions del Penedès Marítim, principalment a Calafell.

Els restaurants participants serveixen menús i degustacions amb l'arròs i els productes de costa com a protagonistes per fer destacar la qualitat gastronòmica i, especialment, la tradició culinària marítima dels municipis del Baix Penedès. Al municipi hi participen: Akquaaa Restaurant, Hotel 4R Miramar, Restaurant l’Àncora, Catering Eusebio, Punto Ibérico, Restaurante Milan, Pizzicata, Restaurante El Rey Pescador, Petit Duval Gastrotaberna, Restaurant Vell Papiol, Bar Calafell, La Piadina, La Vermuteria del Mar, Masia de la Platja, Tapes Masia de la Platja i La Porketa.