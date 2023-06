La Bisbal bonifica el 100% del bus urbà a persones amb una discapacitat superior al 33%

Ja han entrat en vigor les noves tarifes del bus urbà de la Bisbal del Penedès, que es van aprovar en el Ple del 20 de març. Aquestes tarifes inclouenPer aconseguir aquesta bonificació, caldrà que l’interessat o la interessada s’adreci a les oficines municipals amb el certificat de discapacitat, amb l’objectiu de rebre l’acreditació corresponent per part de l’Ajuntament.Quant als preus dels viatges, el bitllet senzill es manté al preu d’1€ per a l’usuari. Per contra, el preu de l’abonament de 10 viatges es redueix a 6€ (abans costava 8€) i s’incorpora un nou abonament de 50 viatges pel preu de 25€. L’objectiu d’oferir els abonaments a un preu més econòmic és potenciar l’ús del bus urbà entre els bisbalencs per reduir les emissions dels vehicles personals, potenciar que els veïns optin per quedar-se al municipi i potenciar les compres al comerç local, així com contribuir a rebaixar el preu del bus urbà per als alumnes de l’institut que utilitzen aquest mitjà de transport per desplaçar-se.