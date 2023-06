Article de Miquel Casellas: «Les llavors ja estan sembrades a l’hort de la política»

Vox i PP estan pujant com l’escuma a casa nostra, el Vendrell no ha estat l’excepció. Dos partits que amb una carpa al carrer i moviment a les xarxes han aconseguit més de 2.243 vots dels 13.124 dipositats en aquest 28 de maig, estem parlant d’un 17% dels sufragis emesos que curiosament és la meitat del 34% que va portar al PSC a convertir-se en la principal força política municipal en la propera legislatura seguint l’estela de les darreres amb un considerable augment del suport popular

Que aquests partis guanyin no és per mèrits propis sinó perquè la resta de formacions de l’arc polític els hi fan campanya d’una manera o una altra. Al Vendrell tenim greus problemes com l’atur, la baixa renda per càpita, la manca d’integració de la immigració en la societat de la vila, la manca de neteja dels carrers, ensenyament, la manca d’habitatge la formació de guettos de població entre altres que no han estat solucionats ni de bon tros.



El màxim que s’ha fet és canviar el nom d’una escola institut del Vendrell i per més inri de tot plegat encara anem dient a les quatre veus que aquí fem molta política social. Doncs si, la fem perquè no hem estat capaços de crear una altra municipi amb possibilitats de formació i treball per joves on un 70% de la gent han de marxar a una altra localitat per trobar feina perquè aquí no hi ha feina i la que hi ha en la seva majoria és la pitjor que pots trobar en el sector de la hostaleria, a temporades i més hores que un rellotge. Això no ens porta enlloc, només a aquest atzucac amb un exemple clar com és la redistribució de la policia municipal en aquest cos de “rambos” per si han de sortir a repartir llenya i parar algunes de tantes baralles que de tant en tant va sorgint a la vila.

Un lloc on tothom sap on es fan botellots menys les autoritats, un lloc on tothom sap on hi ha conflictes de convivència menys les autoritats. Aquestes només ho saben una setmana abans de les eleccions quan a quatre penjats de la Rambla els hi estenen una sanció per fer soroll perquè toca dir que s’ha fet quelcom. Aquesta és la política que tenim que no porta enlloc i fa que el problema vagi creixent i creixent perquè no s’ataca en conjunt i amb una manera organitzada. Agafem aquest gran estora que sempre ha estat a l’Ajuntament del Vendrell i ho posem a sota i una altra govern ja ho arreglarà o fins que passi alguna cosa llavors algú ja mourà fitxa, mentrestant visca la festa i el que faci falta perquè de pa i circus és el que vol la gent, doncs endavant, no parem de donar el que la gent vol.

Esperem que no passi un altre cop com quan en el mandat 2011 – 2015 August Armengol tenia 5 regidors al consistori vendrellenc per anar desapareixent en les properes legislatures. Aquest era un fenomen molt local que va començar amb un i de mica en mica a mesura que es convocaven eleccions anava augmentant fins a 5, ni més ni menys com els que te ara el principal partit de l’oposició.

En la passada legislatura C’s crec que poca cosa va fer a part d’una explicació de vot pels fets de la carretera de Valls durant la pandèmia. Aquests partits que entren no tindran res a veure amb el del color taronja que amb 4 anys ha quedat totalment diluït i anònim dins el vermell dels socialistes.

Ara quatre regidors del PP i l’altre partit poden dir i fer moltes coses. Suposo que a hores d’ara el PP ja està negociant per entrar en el govern dels socialistes i donar seguretat als a la legislatura, però els altres estarà allí vigilant cada moviment que es fa i no tenen complexos de cap manera. Ja tenim la llavor a l’hort. La regarem o deixarem que és mori de set.