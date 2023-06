Calafell adquireix dues obres de la col·lecció pictòrica de Carlos Barral

L’Ajuntament de Calafell ha adquirit dues obres de la col·lecció pictòrica personal de l’editor i escriptor Carlos Barral. Ha estat una compra, realitzada als seus hereus, que s’ha substanciat recentment i que s’ha anunciat aprofitant la celebració del congrés internacional que porta el seu nom.

D’una banda, es tracta d’una obra signada pel pintor Pablo Picasso i amb una dedicatòria escrita personal a Barral. De l’altra, un exemplar del cartell anunciador d’una exposició dedicada a Rafael Alberti, com a poeta i il·lustrador, el 1972 a Roma. Com en el cas anterior, l’obra inclou una dedicatòria personal a Barral, escrita per la mà del propi Alberti.

Totes dues obres, ara propietat de l’Ajuntament de Calafell, s’exhibiran públicament en el futur quan es pugui comptar amb un espai apropiat. Carlos Barral va estar vinculat a Calafell, on tenia una casa. L’Ajuntament és propietari de l’immoble des del 1999 i l’ha convertit en un museu. A més, al llarg dels anys ha anat adquirint diverses parts del fons documental i de la biblioteca personal de Barral.