Arriba la tercera edició del cicle «Dona’m Cultura» de l’Arboç

La tercera edició del cicle “Dona’m Cultura” portarà a l’Arboç un juliol ple d’espectacles gratuïts per a tota la família. Un any més després de la bona acceptació de les anteriors edicions, la Regidoria de cultura i festes i la de joventut i lleure de l’Ajuntament de l’Arboç posen en marxa una nova edició del cicle de concerts i espectacles “Dona’m Cultura” per als propers caps de setmana de juliol. Un cicle per gaudir en família de diferents espectacles els divendres i dissabtes a la nit en diferents llocs de la vila.

El primer espectacle serà dissabte 1 de juliol a la Plaça de la Vila a partir de les 21h, un viatge musical amb el grup reusenc Havaneres Balandra , un repàs a la música marinera i de taverna tradicional amb els clàssics del món mariner com: Ortega Monasterio, Ricard Viladesau, Carlos Cano, Antònia Vilàs..., incorporant però al repertori havaneres, rumbes i valsos de nova creació i autors com Txarango, Lax’n Busto o Patxi Andion entre d’altres sorpreses. Seguidament a les 23h, gaudirem amb la música en directe d’Oriol Cors, bateria del grup Doctor Prats que presentarà el seu projecte musical en solitari.

El següent cap de setmana, el dissabte 8 de juliol a la Rambla I Trobada del Ball de Diables, per al públic infantil amb la música de Dantuvi i la Canalla a partir de les 20h. 'Dantuvi amb la Canalla' és un espectacle adreçat als nens on podran escoltar i ballar cançons i danses tradicionals com el Sol Solet o Joan Petit al compàs del Ventilador de la Rumba Catalana. I a partir de les 23h, el mateix grup, en versió per a tots els públics “Dantuvi Trio”, oferirà un espectacle basat en un recull de cançons i versions populars de la Rumba Catalana. Tot i això també sorprendran amb versions atrevides d’altres gèneres i estils diversos des del pop-rock fins al reggaeton més actual. Un espectacle amè i divertit amb una forta descàrrega d’emocions i energia que no deixarà indiferent a ningú.

El dissabte 15 de juliol a la Rambla Gener, a partir de les 23h podrem gaudir d’uns dels concerts més esperats amb el Grup Fenya Rai! que oferirà una completa revisió del cançoner tradicional català per posar-lo al dia. Un grup irreverent, canalla i fresc; passant el cançoner popular pel seu propi taller de planxa i pintura, fent que la gent d’avui torni a escoltar cançons que poden tenir dos-cents anys.

El dissabte 22 de juliol a les 23h, a la Plaça Catalunya tindrà lloc el concert de Portobello. Portobello és un grup de música català consolidat d'estil pop-rock format per Roger Vila (baix), Raul Castro (trombó), Tonet Blàzquez (cantant), Nano Negrié (bateria), Gerard Fort (guitarra) i Albert Cardona (trompeta), d'Altafulla, creat l'any 2017.

I la darrera sessió d’aquest any del cicle “Dona’m Cultura” serà el dissabte 29 de juliol també a la Plaça de Catalunya amb el grup Siderland, que recentment es va presentar al Benidorm Fest amb la cançó “que esclati tot”. El seu concert és el viatge musical per les fronteres del desig: melodies brillants, sons electrònics i ritmes nocturns, que acompanyen lletres amb què tres joves expressen la seva eufòria, el plaer i les ganes de viure, però també l'angoixa, el desconcert i el buit, Tots els espectacles seran gratuïts.