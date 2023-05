Primer congrés sobre Carlos Barral i Gabriel García Márquez a Calafell i Tarragona

Ara fa 50 anys que Calafell va acollir els millors escriptors hispanoamericans de tota una generació. Gràcies a la figura de l’editor, poeta i mariner Carlos Barral, van passar pel municipi de la Costa Daurada bona part dels integrants de l’anomenat “boom hispanoamericà”. Entre d’altres, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, Cristina Peri Rossi i Jorge Edwards.

El Departament de Filologies Romàniques de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb l’Ajuntament de Calafell, vol retre homenatge a aquells anys de màxim esplendor literari de la vila marinera i organitza el “I Congrés Internacional Carlos Barral i… Gabriel García Márquez”. Es tracta del primer congrés d’una sèrie dedicada a tots els escriptors que en algun moment van residir o van visitar la casa de l’editor Carlos Barral a Calafell.

En aquest primer congrés, l’escriptor escollit és Gabriel García Márquez. La seva petjada a Calafell va quedar per sempre immortalitzada a la seva novel·la Crónica de una muerte anunciada. Durant dos dies, debatran sobre la relació entre el premi Nobel colombià i Carlos Barral especialistes de diferents universitats, com ara Jacques Joset, professor de la Universitat de Lieja (Bèlgica) i editor de Cien años de soledad a l’editorial Cátedra. També seran ponents Malcolm Otero, editor i net de Carlos Barral, i Xavi Ayén, autor d’Aquellos años del boom i periodista de La Vanguardia.

Programa del congrés, entre Calafell i Tarragona

El congrés se celebra entre Tarragona, a la Universitat Rovira i Virgili, i Calafell, al Centre Cívic Cinema Irirs. Comença dijous 1 de juny, de 9:30 a 14 h, al Paranimf del rectorat de la Universitat (carrer de l’Escorxador, s/n, Tarragona), amb la conferència plnària de Jacques Joset. Continua a les 16:30 h a Calafell, amb la conferència de Malcolm Otero i la ruta literària “Viviendo la Mar Doméstica: el Calafell literario de Carlos Barral”. Divendres 2 de juny les sessions es traslladen al campus Catalunya, de 9 a 13:30 h, amb la conferència plenària de Xavi Ayén, i a la tarda es clausura el congrés i es visita el Museu Casa Barral a Calafell.

El programa complet es pot trobar al web del “I Congrés Internacional Carlos Barral i… Gabriel García Márquez”.

Un quadre únic i desconegut

Nació Digidal il·lustra aquest informació amb una imatge especial, el quadre col·lectiu impulsat pel restaurador calafellenc Giorgio Serafini, obra d’alguns dels millors pintors catalans contemporanis que retrata els protagonistes d’aquella època a Calafell; Ricardo Muñoz Suay, Josep Maria Castellet, Carlos Barral,Carme Bacells, Mario Vargas Llosa, Gabriel Garcia Márquez i Joan Marsé. El quadre te unes dimensions de tres metres d’ample per dos d’alt, és un element artístic i documental únic no es pot veure atés que cap estament públic ha ofert un espai digne per ser exposat.