Jutgen tres persones acusades d'agredir sexualment una menor al Vendrell

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar tres persones. Segons l'escrit d'acusació del fiscal, el pare pressionava a la noia perquè mantingués relacions sexuals amb ells i l'amenaçava que tornaria a viure amb la mare.Fiscalia demana una pena de 18, 14 i 11 anys de presó per cadascun d'ells per dos delictes continuats d'agressió sexual a menor de 16 anys i un altre d'abús. També una indemnització d'11.000 euros per danys morals. Les defenses sol·liciten l'absolució. El judici ha arrencat aquest dimarts i se celebrarà fins demà a porta tancada.