Àmplia victòria del PSC al Vendrell, que necessitarà un soci per tenir majoria absoluta

El PSC ha reeditat la victòria electoral al Vendrell de fa quatre anys ampliada amb un regidor més. La formació que lidera Kenneth Martínez ha obtingut 9 regidors, a momés dos dels 11 que atorguen la majoria absoluta. Serà de nou alcalde del Vendrell, o amb un pacte o governant en minoria, que s’ho pot permetrePer contra, la candidatura de Som Poble-ERC, liderada pel debutant Alfonso Sito González, ha perdut un regidor en relació a les municipals del 2019 i ara en disposarà de cinc. Les expectatives eren més altes.Les eleccions d’aquest diumenge retornen el PP al seu nombre de regidors habituals al Vendrell, dos, que havia perdut fa quatre anys. I serà el partit determinant per a la governaciô del Vendrell, possible soci del PSC si arriben a un acord que al Vendrell ja s’ha viscut en la represa democràtica.Per primera vegada VOX aconsegueix representaciô municipal, de cap regidor fa quatre anys a dos aquest cop. Les coses no han anat com esperava la candidatura de Primer el Vendrell Junts, que només suma un regidor, ni per En Comú Podem, grup que estava ser clau per la governabilitat i es queda amb un sol regidor. Finalment aconsegueix un regidor Fem Vendrell, candidatura debutant amb Mar Vázquez. Queden fora del nou lle municipal la resta de llistes, entre elles la de l’AVP-FiC que ha estat al govern en aquest mandat que ja ha finalitzat[municipals2023]MUN43163[/municipals2032]