L'Arboç farà el campus esportiu del 26 de juny a l'11 d'agost

L’Ajuntament de l’Arboç organitza novament per aquest estiu un Campus Esportiu Municipal. Un espai lúdic on es posarà en pràctica diverses activitats esportives d'iniciació, activitats de medi natural, tallers de manualitats i jocs populars i tradicionals, adaptats a les edats dels participants, dirigit a nens i nenes de 3 a 14 anys. Com en anteriors edicions, les inscripcions es podran fer per setmanes per facilitar l’organització de les famílies.

Aquest any l'horari serà de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, amb la possibilitat d’ampliar l’horari amb el servei BON DIA (8 a 9 h) i també s’ofereix l’opció de MENJADOR amb carmanyola (14 a 15 h) que serà gratuït per als arbocencs.

El preu de l’inscripció serà de 40€ la setmana pels nens i nenes de l’Arboç i 60€ pels nens i nenes de fora. Les places seran limitades. El dia 13 de juny a les 19:00h es farà una reunió amb les mares i pares per explicar el funcionament del campus i totes les activitats a l’Escola Sant Julià.

Per inscriure’s, caldrà emplenar el full d’inscripció que s’entregarà a la Casa de Cultura i aportar la documentació requerida i fer el pagament mitjançant targeta bancària a la mateixa Casa de Cultura. Per a més informació podeu trucar al telèfon 977 670 621.. El Campus Esportiu està organitzat per l’Ajuntament de l’Arboç amb la col·laboració del Consell Esportiu del Baix Penedès.