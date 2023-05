Jornades gastronòmiques de l’arròs i tastets de mar del Baix Penedès

El Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, amb el suport dels Ajuntaments de Calafell, Cunit i El Vendrell i el patrocini d'Arròs Bayo i Raventós Codorniu, ha presentat al Port de Segur de Calafell les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs i els Tastets de Mar al Baix Penedès, que es celebraran de l'1 al 18 de juny a diverses poblacions del territori.

25 restaurants de poblacions com Calafell, Cunit, o el Vendrell, serviran menús i degustacions amb l'arròs i els productes de costa com a protagonistes, L'objectiu és que les jornades serveixin per destacar la qualitat gastronòmica i, especialment, la tradició culinària marítima dels municipis del Baix Penedès.

Durant la presentació, el representant del Gremi d'Hostaleria del Baix Penedès, Igor Ventura, ha subratllat que es tracta d'una iniciativa “molt important perquè la restauració local pugui aprofitar les sinergies amb la Festa de la Mar”, una celebració marinera que tindrà lloc a Calafell del 8 a l'11 de juny.

En aquest sentit, Lluïsa Lastra, tinent d’alcalde de Promoció de la Ciutat de Calafell, ha reiterat que “és una oportunitat perfecta poder incloure les jornades com una activitat més de la Festa del Mar”, i ha animat la resta d'ajuntaments presents a “anar-nos aglutinant i fer diverses accions conjuntament”.

En el torn dels patrocinadors i en representació de Nomen Foods, Xavier López, ha agraït la seva participació a les jornades “aportant tota una varietat d'arrossos de proximitat i de qualitat per posar en valor els productes de la província”.

Per la seva part, Carlos Antonio Ferré, delegat comercial de Raventós Codorniu, ha transmès que “no s'entendria una bona gastronomia sense poder-la compaginar amb un bon vi”. “Els cellers escollits per maridar aquestes jornades”, ha comentat, “són de Raimat i Poblet”.

Per part de l'Ajuntament del Vendrell, la seva regidora de Promoció Econòmica, M. Luz Ramírez, ha agraït la iniciativa “perquè són 25 oportunitats perquè 25 empresaris posin en valor el seu producte i la seva trajectòria”. I ha assegurat que són unes jornades “necessàries per donar a conèixer el territori i posar-lo en primera línia, allà on li toca estar”.

Finalment, Jaume Casañas, alcalde de Cunit, ha conclòs assegurant que “des dels ajuntaments sempre s'ha de donar suport a les iniciatives privades com aquesta, ja que els restaurants són la porta d'entrada al territori”.

Els establiments participants

A Calafell: Akquaaa Restaurant, Hotel 4R Miramar, La Porketa, Restaurant l'Àncora, Catering Eusebio, Punto Ibérico, Restaurante Milan, Pizzicata, Restaurante El Rey Pescador, Petit Duval Gastrotaberna, Restaurant Vell Papiol, Bar Calafell, La Piadina, La Vermuteria del Mar, Masia de la Platja Tapes, Masia de la Platja.

Segur de Caalafell: Hotel Adia, Ocean Restaurant Lounge.

Sant Salvador: Restaurant Xaloquell, Black Anaki Restaurant, Casinet, La Cuina de la Marga.

Coma-ruga: La Verema Restaurant, Casa Pepe.

Cunit: Restaurant l'Arrosseria.