IV Jornada de la Recreació Històrica Santa Oliva fa 1000 anys

El motiu de la recreació és el projecte que es realitzan al centre educatiu. Es tracta de recrear la vida quotidiana de l’edat mitjana i els esdeveniments més importants que van succeir al Baix Penedès en aquella època.

La recreació tindrà lloc a Santa Oliva, que és un espai adequat per fer-la, ja que, al poble, hi ha edificacions medievals com l'església de Santa Maria de Santa Oliva, el monestir de Santa Maria i el Castell del Remei. A més, al nostre institut hi ha força alumnes que són de Santa Oliva.

El dia de la recreació hi haurà dos torns per veure les escenes:

- 1r passi: 9:30h

- 2n passi: 11:00h

La recreació començarà a la plaça de davant de l’església de Santa Maria. Els visitants, que seran guiats pels narradors i narradores, hauran de seguir l’itinerari establert pels espais de la recreació.