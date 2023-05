Les escoles de Calafell tindran ventiladors per a pal·liar les altes temperatures

L’Ajuntament de Calafell ha adquirit una remesa de ventiladors per a les escoles del municipi. La mesura busca pal·liar les altes temperatures i es posa en marxa a demanda de la comunitat educativa, i després de la manca de resposta del departament d’Educació de la Generalitat.

Es tracta de 200 unitats, l'import total de les quals puja 7.700 euros. Els aparells arribaran als centres en qüestió de dies, a raó de dos aparells per aula. És una mesura ràpida per a fer front a la situació. Farà més passadores les hores de calor i servirà, per exemple, per evitar la cancel·lació de classes a causa de pics de temperatura. En general, reduirà la necessitat de mesures d’excepció.

L’Ajuntament ha assumit la despesa perquè la Generalitat no destina un euro a comprar equips o fer obres davant l’emergència climàtica. Com en tantes altres situacions als centres educatius, els municipis porten anys fent una tasca de substitució, tot i no ser la seva competència. En tots els àmbits de les escoles, inclosos els climàtics.