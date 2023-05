Article de Miquel Casellas: «Ara toca decidir»

Han passat els quatre anys i ara toca decidir. L’única manera de decidir que es agafar una papereta posar-la en un sobre i a dins l’urna que toca. No hi ha alternativa.

Si estàs cansat de tot i votes en blanc, doncs el teu vot anirà amb els guanyadors de la cita electoral. Els qui treguin millor resultat el sistema actual els premia amb els vots dels partits que no hagin tret representació i aquells en blanc que no volien mullar-se. Doncs per una perversió del sistema, aquests vots anirà al cavall guanyador sigui quin sigui i li pot permetre aconseguir un altre ascó igual que els que donen suport a una candidatura amb vots insuficients per treure representants.

Tu vols seguir amb el que hi havia i que tot segueixi igual com els darrers 40 anys en aquest Vendrell que ens ha posat en un dels darrers llocs de Catalunya en atur, renda per capita i nivell Educatiu dels seus habitants. Llavors, tens la cosa molt clara. Si preguntes quan ha costat un servei i et diuen que Sant Pere era un bon home i quan et canses i ho preguntes per instancia, simplemente la resposta no arriba mai.

Un govern que ens garanteix la festa des d’abril fins a l’octubre en algún racó de la vila amb alguna excusa, però que de riquesa res de res. Ni veiem com les indústries arriben al Vendrell i alguns comerçs de tota la vida van tancant mentrestant les grans superfícies comercials van venint. On comprar un diari el diumenge cada cop costa més.

Un govern que prefereix les porres als educacors de carrer, on la caixa és molt més important que les sabates que van dintre on molts treballadors de l’Ajuntament van entrant per la porta de la plaça Vella i van sortint per la porta del darrera sense que ningún els filmi quan s’acaba el contracte. Si tu vols canviar i trencar la dinámica d’aquests 40 anys ara tens un cop més l’oportunitat. Si tu et queixes molt i no fas res perquè les coses canviïn, ni votar una altra formación pensa que tot quedarà igual i potser algún dia el perjudicat d’aquesta dinámica de fum i aparença seràs tu.

Vols gent nova que coneix el Vendrell, formada que té ganes de treballar amb un tracte proper de tu a tu que cada cop que parli en públic no necessiti un micròfon i un faristol per fer-se la foto.

Ara toca decidir i probar noves maneres de portar un municipi perquè ja hem vist fin on ens porta aquesta que porta en aquest quasi mig segle. Diferents persones, tarannàs, però al final sempre la mateix línea marcada pels que l’encapçalen que han sabut perfectament evitar que cap ovella sortís del seu corral.

Toca decidir el segle XXI, portem 20 anys de retard. Ara és la teva oportunita. Després no et queixis, en 40 anys han tingut temps de canviar i mira el que han fet.