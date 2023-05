Avisos de perill per a persones daltòniques a les platges de Calafell

Les platges de Calafell han incorporat enguany unes noves banderes d’avisos de perill, dissenyades perquè puguin reconèixer-les persones daltòniques, que tenen dificultats per a percebre correctament els colors. Cada bandera incorpora una marca de color negre determinada, que les fa identificables a ulls de qui té aquest trastorn visual.

Aquesta mesura fa les platges més segures, per la correcta identificació del risc per part de tots els usuaris. És més, hi ha perills que estan a la vista, com una mar molt picada, però altres, com els corrents, no són perceptibles, i la principal indicació del risc és la bandera vermella.

És una mesura, a més, que ajuda a fer més inclusives les platges, ja que les persones daltòniques accedeixen a la informació de les banderes de forma autònoma, sense que els calgui el suport de terceres persones i sense dependre d’altres mitjans informatius, escrits o auditius.

El codi usat és el següent: