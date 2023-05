L’ACA obre la licitació per millorar la seguretat del pantà del Foix

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació els treballs per millorar la seguretat del pantà de Foix, a Castellet i la Gornal (Alt Penedès). Es preveu una inversió de 408.750 euros provinents del fons Next Generation. L’objectiu, detalla l’ACA en un comunicat, és fer diverses actuacions per millorar i ampliar el sistema de control dels moviments, deformacions i possibles fissures a diferents nivells del conjunt de la presa i dels estreps. En aquest sentit, els treballs inclouen la construcció d’una xarxa de sensors pel control sísmic. Les obres es calcula que duraran sis mesos i també serviran per habilitar un nou sistema de recopilació automàtica de dades. El termini de presentació d’ofertes està obert fins el 8 de juny.

Actualment, el sistema d’auscultació de la presa de Foix compta amb un mesurador de juntes externes que controla l’obertura, el lliscament i el bolc de la junta situada al centre de la presa. També disposa de quatre piezòmetres oberts situats a tots dos estreps i a peu de presa. Addicionalment, hi ha instal·lada una sèrie de fissuròmetres que mostren l’evolució de l’obertura de certes fissures. L’ACA destaca que la nova inversió permetrà millorar aquests sistemes.