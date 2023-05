L’Escola d’Art del Vendrell proposa un estiuet artístic molt juganer

L’Escola Municipal d’Art Apel·les Fenosa ha programat un Estiuet Artístic “molt juganer” amb quatre artistes que faran tallers de torn, collage, pintura, il·lustració, paper maixé, monotips, ceràmica, art alternatiu, entre d’altres, durant tres setmanes tematitzades:

-del 26 al 30 de juny: terra

-del 3 al 7 de juliol: aigua

-i del 10 al 14 de juliol: aire

Cada dia, els nens i nenes faran quatre tallers amb quatre artistes: Carolina Palau, Dolors Escoté, Iraida Llucià i Thaïs Miguel. Els tallers són inclusius i estan adreçats a infants de 6 a 13 anys.

L’horari és de 9 h a 13:30 h i els preus són 39 euros per a una setmana; 70 euros per a dues i 109 euros per a tres.

Les inscripcions es podran fer a partir del 29 de maig