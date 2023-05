Eleccions municipals al Vendrell, dies de frenètica campanya

El compte enrere de les eleccions municipals de diumenge està activat i en correspondència la majoria de candidatures prem l’accelerador buscant votants i vots que justifiquin dedicació i aspiracions.Al Vendrell tothom, encara que no ho reconegui públicament, dona per feta la victòria del PSC i del seu candidat Kenneth Martínez. El dubte rau en la dimensió de la victòria. La candidatura, sense dir-ho mai de manera explícita, anhela els 11 regidors de la majoria absoluta, però sap que és gairebé una quimera. L’estructura catalana del partit s’hi aboca, el cap de llista del Vendrell és un valor emergent. Salvador Illa ha visitat dos cops el Vendrell en pocs dies. El darrer, el de l’anunci d’un cap de setmana de vacances pagades per a la gent gran del Vendrell. Abans, altres compromisos electorals no menys cridaners; una rambla per a vianants, un aparcament soterrat al centre, càmeres de videovigilància a tot el terme municipal. L’aposta és gran. Caldrà veure resultats.Diferent és la campanya de l’altra formació rellevant al Vendrell, la de Som Poble-ERC. Aquí el treball recau en el seu candidat, Sito González i els dos següents de la llista Jenny Macías i Marc Robert. Del nombre de regidors que obtinguin dependrà, en bona mesura, la possibilitat de bastir un a improbable majoria que superi al PSC i els seus possibles socis. La de Som Poble-ERC, que ha comptat amb la presència al Vendrell de Pere Aragonés, és una campanya assenyada i serena, les característiques del seu candidat, a partir d’un raonament central, fer del Vendrell una vila on poder desè culpar un avida plena, des del naixement fins a la tercera edat. Això comporta serveis, model de ciutat, seguretat, inclusiviatat i neteja i convivència.Yolanda López, Vero Moreno i Juanka Fuentes són el pal de paller de la llista d’En Comú Podem, que aspira a recuperar el segon regidor perdut en aquest mandat i fins i tot a un tercer tenint en compte la popularitat de Fuentes. El compromís per un habitatge digne i la presència de l’Ajuntament als barris i nuclis del Vendrell són els eixos de campanya, que inclou altres propostes, com la creació d’un veritable campus universitari a Coma-ruga.Més incógnites hi ha sobre la resposta de la ciutadania a les propostes de candidatura del Primer Pel Vendrell Junts. Josep Maria Llasat encapaçala una candidatura que té en Lluís Navarrete (ex de ERC) Gemma Armengou, Albert Garriga i Sandra Maduell els seus activistes. Llasat (ex del PSC, ex de Primàries) ha comptat amb el suport de Laura Borràs. La candidatura ha centrat molt el seu paro gra a en les platges, la bandera blava, les dutxes i la neteja. En matèria cultural reivindica Guimerà i fa una aposta per ajudar la gent gran que pasa dificultats econòmiques, tot i que es seu compromís abasta totes les àrees d’acció municipal.Bárbara Peris, la discutida regidora de platges i Turisme d’aquest mandat és la cara visible de l’AVP-FIC. Aquesta candidatura és la que més insisteix, en particular, en proposar millores pels barris marítims, Coma-ruga, Sant Salvador i el Francàs. El CAP de Coma-ruga, la millora de serveis educatius a les platges o el transport públic són le seves principals propostes.Ara Pacte Local, amb Lidia Rodríguez i Joan Maria Diu al capdavant, espera aquest cop, amb la suma de forces de dos vendrellencs coneguts, arribar al consistori. Rodríguez i Diu fan una campanya sense polèmiques. Es comprometen a treballar per la seguretat ciutadana, contra l’incivisme, per la neteja, per la promoció econòmica de la ciutat i els seus nuclis. Si obtenen representació - aquest cop és més possible que quan anaven per separat- pot ser determinant per configurar un futur govern.Ha tornat el PP. I el grup aspira a tornar a tenir representació despres de la debacle de fa quatre anys que els va foragitar per primer cop del consistori d’ençà de la represa democràtica. El candidat, Àlex Barrera, ha comptat amb la presencia d’Alejandro Fernández. La seva és una campanya de perfil baix i com tots els grups incideix en la necessitat de major seguretat ciutadana, neteja viària i oportunitats laborals.Fem Vendrell, la candidatura de Mar Vàzquez, és la més bel·ligerant contra el PSC. L’experiencia si di al de la candidata la porta a l’intent de polemitzar sobre qüestions de funcionament municipal. Aquestes eleccions són el seu debut al capdavant d’una llista que inclou Mar Negro, encara regidora, que va ser escollida fa quatre anys en la llista de Ciutadans.Vox i Somi es disputen al Vendrell la minoritària borsa d’electors untradretans, com va passar ara fa quatre anys. Aquella dicotomia va ajudar a deixar tots dos grups fora de l’Ajuntament i aquest diumenge podria tornar a passar el mateix. Tant els uns com els altres són hereus de la desapareguda Plataforma per Catalunya que - cal no oblidar-ho- va arribar a comptar amb cinc regidors al ple del Vendrell. Cap novetat programatica. També es fa difíficil d’entendre l’existenci De la candidatura de Valents, liderada per l’empresari Pep Tuá, amn una pràcticament nul·la presència al carrer. I. Discurs del qual el poc que ha transcendit és que cal baixar els impostos locals.El diumenge de la setmana que ve es resoldran molts dubtes. Fins aleshores el ritme de campanya serà frenètic. Un raonament final, una sola candidatura, la del PSC, s’ha ocupat de mentir contacte amb la població del Vendrell arribada majoritàriament del Marroc. Fa l’efecte que per a la majoria de la resta de formacions Elsa centenars de çossibles votants d’aquest col·lectiu no existeixen. I pot ser determinant. Queda poc per solucionar el sudoku electoral.