El Montmell ja disposa d’un punt de recàrrega per a cotxes elèctrics

Aquest punt de recàrrega està situat a l'Avinguda Josep Tarradellas a La Joncosa, just davant de la nova escola Teresa Godes i Domènech. Per no col·lapsar el servei, ni fer un ús abusiu, per tal que altres usuaris puguin accedir a la càrrega, el temps de càrrega està limitat a tres hores per usuari.Aquest punt de recàrrega per a vehicles elèctricsAmb aquesta actuació el consistori contribueix a la mobilitat elèctrica al municipi aportant un petit gra de sorra per a disminuir les emissions de CO2.