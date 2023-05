Treballs d’asfaltat a carrers de Segur a partir de la setmana vinent

La setmana vinent es faran treballs d’asfaltat a diversos carrer de Segur de Calafell. Les obres implicaran alteracions puntuals del trànsit rodat, que afectaran l’avinguda Catalunya, la plaça Colom, el carrer del Salvador, el carrer de les Antilles i el carrer de Bolívia. Cal respectar la senyalització

Hi haurà una segona tanda d’asfaltats, l’última setmana del mes de juny, que coincidirà amb la finalització de les obres del col·lector del clavegueram de l’avinguda Argentina. En aquell moment, a més de la pròpia avinguda, es treballarà al carrer de l’Uruguai, el carrer del Cantàbric i la ronda de Sant Miquel.

El pla d’asfaltat al nucli de Segur té un import de mig milió d’euros. Les obres les realitza l’empresa Tecnofirmes, que va guanyar l’adjudicació. L’àmbit d’actuació ´was la part central i parts altes del nucli de Segur. Aproximadament, el perímetre delimitat per l’avinguda d’Espanya. La pavimentació no es limitarà a una acció superficial, sinó que es fan treballs al subsòl. Hi ha tres indrets d’especial incidència: