Dues noves electrolineres de màxima capacitat a IDIADA

Un de cada dos vehicles que es prova a les pistes d'Applus+ IDIADA, les més importants en la seva categoria a tot l’Estat, ja és elèctric o híbrid. La demanda creixent per part dels fabricants d'automoció per desenvolupar, validar i homologar els seus nous vehicles zero emissions a les seves instal·lacions ha estat decisiva perquè, de la mà d’Endesa X Way, ja estiguin instal·lades i operatives les seves dues 2 noves electrolineres. Amb aquestes ja són 3 les electrolineres de què disposa IDIADA a les seves instal·lacions de Santa Oliva, totes elles construïdes per l'actual Endesa X Way, la nova línia de negoci d'Endesa dedicada exclusivament a la mobilitat elèctrica.

En concret, Endesa X Way ha dut a terme tota la infraestructura elèctrica necessària per poder posar en marxa les 2 noves electrolineres amb un total de 33 punts de recàrrega: 9 equips de càrrega ultraràpida i 9 de superràpida (en total 18), 5 de ràpids i 10 d’estàndard. Tots ells es troben ja en marxa i disponibles a la seu central d'IDIADA, un centre multiusuari de 370 hectàrees on la seguretat i la confidencialitat són la màxima prioritat. És per això que algunes de les places de recàrrega compten fins i tot amb mampares i compartiments tancats dissenyats per garantir l'estricta confidencialitat dels vehicles elèctrics que s'estan carregant.

Per fer-ho possible s'han estès línies elèctriques de mitjana i baixa tensió i s'han construït i posat en servei edificis tècnics, com són dos centres de transformació, quadres elèctrics, sales de baixa tensió i de protecció contra incendis. A més, la companyia també ha instal·lat enllumenat exterior tipus led a les instal·lacions i una planta solar fotovoltaica de 10 kW de potència a la coberta de la marquesina que allotja l'Electrolinera 2, que proporcionarà energia solar per carregar els vehicles.

Atès que els processos de càrrega elèctrica poden ser molt exigents, especialment quan es tracta de prototips, les electrolineres estan sectoritzades i els processos de càrrega se supervisaran constantment. En aquest sentit, IDIADA compta amb un servei d'assistència in situ per oferir una major eficiència en el servei.

Per a Xavi Álvarez, responsable comercial d’Endesa X Way a Catalunya, “la mobilitat elèctrica té cada cop més rellevància a la nostra societat i el nostre objectiu és serfacilitadors. El reflex el tenim en el número de models que els fabricants introdueixen cada any al mercat i abans han de provar-los en circuits de proves com el de IDIADA, que ha confiat de nou en nosaltres per ampliar els seus serveis de recàrrega”.

Xavier Cabús, Head of Proving Ground a Applus+ IDIADA, afirma que "IDIADA aposta fermament per oferir les últimes tecnologies d'automoció, sempre sota normes estrictes pel que fa a seguretat i medi ambient, i, per això, ens complau poder anunciar l'obertura d'un total de 23 punts de càrrega ràpida, superràpida i ultraràpida d'entre 50 kW i 400 kW, equipats amb els tipus d'adaptadors principals com ara CSS2, CSS1, CHAdeMO i GB/T, que en aquests moments estan operatius i plenament disponibles per als nostres clients".