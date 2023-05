Illa, al Vendrell, demana al Govern «humilitat» amb els ajuntaments

Salvador Illa ha carregat contra el Govern pel retard en l'aprovació del pla de gestió de les conques internes de Catalunya 2022-2027, que ha presentat sis mesos més tard del previst. "No tenia un pla, però sí que volia sancionar als ajuntaments", ha dit referint-se a la proposta de l'ACA per multar als municipis que no tinguessin un full de ruta per la sequera. Des del Vendrell, en un acte del PSC acompanyant el candidat a la reelecció Kenneth Martínez, el dirigent ha demanat "humilitat" al Govern. També ha assegurat que el pla els deixa "intranquils" perquè diu que no han vist les inversions que van proposar. "Espero que es corregeixi", ha advertit. En aquest sentit, ha reclamat "generar dinàmiques de col·laboració" entre administracions.

Illa ha reclamat al Govern una "política útil". A més de la sequera, ha apuntat que l'executiu d'ERC ha de "perdre la por a prendre decisions". "Dona voltes i voltes" a qüestions com el desplegament de les energies renovables, ha valorat el primer secretari. En aquest marc, el cap de l'oposició també ha lamentat que el Parlament de Catalunya fa sis mesos que té una presidència interina. Illa ha insistit que Laura Borràs "s'enganxa a la cadira anteposant els seus interessos personals" i ha demanat a Junts, ERC i la CUP que li facin fer "un pas al costat". Vacances pagades per la gent gran En clau municipalista, l'alcaldable del PSC al Vendrell ha anunciat que si repeteixen al govern, impulsaran el programa 'vacances per a tu', un cap de setmana a l'any de vacances pagades enfocat als avis. "És la gran proposta per a la gent gran", ha dit Martínez. Fent un símil futbolístic, l'actual alcalde ha repetit que el 28 de maig "només ens val el 4 a 0" i ha alertat que les "impotències i les frustracions" de la resta de partits podrien "sumar" i "fer-los fora". "L'equip alternatiu és un Frankenstein", ha insistit.