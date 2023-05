Troben el cadaver d’una veïna del Vendrell que estava desapareguda

Aquest matí de dijous, en el decurs d’una batuta de cerca ha aparegut el cadàver de la veïna del Vendrell que ahir es va donar per desapareguda. L’han localitzat a tocar de la via del tren a la zona del polígon industrial dels Masets, en terme municipal de Bellvei.



L’Associació de Protecció Civil del Vendrell va avisar dimecres tothom de la desaparició d’una veïna de la localitat. Es tracta d’Ana Maria Astudillo Juárez, de 62 anys, que ser vista per última vegada el passat 15 de maig a la zona del barri del Puig. Duia un pijama gruixut de color gris, unes sabatilles esportives liles i una bossa negra. La dona estava en tractament mèdic.