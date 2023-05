Cunit Activa un programa per fomentar l’ús de la bicicleta

L’ajuntament de Cunit i el Club Ciclista Cunit posen en marxa la primera fase del Projecte “CunitBici”. Es tracta d’una proposta educativa que té per objectiu fomentar l’ús de la bicicleta entre la població més jove del municipi.

Per assolir aquest objectiu, es realitzaran activitats en col·laboració amb els centres educatius de Cunit amb xerrades on s’oferirà informació sobre com fer el manteniment òptim de les bicicletes entre d’altres aspectes per tal d’impulsar la cultura de la bicicleta com a transport sostenible i també com a element esportiu.

A més de les escoles, el Club Ciclista Cunit s’aproparà a l’Espai Jove per a oferir les mateixes activitats a aquest col·lectiu i atendrà consultes de la ciutadania que s’apropi al mòdul del carrer dels Horts, 1 els dilluns i dimecres de 17:30 a 20h.

El Projecte “CunitBici” ha iniciat així el seu camí amb l’objectiu que més endavant de crear un servei de transport guiat de bicicletes pels infants i joves que vulguin anar en bici a l’escola.

D’altra banda, l’ajuntament continua fomentant l’ús de la bicicleta com a transport i projecte carrils bici en altres vies.