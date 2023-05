Tot a punt per als casals d’estiu al Vendrell i a Coma-ruga

Durant el període d’estiu infants i joves tindran l’oportunitat de participar en activitats del lleure per facilitar la conciliació durant les vacances escolars. Les propostes estan organitzades i gestionades per l’Esplai Zig-Zag i l’Associació Trèvol, amb el suport de la Regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament del Vendrell.



D’una banda, l’Esplai Zig-Zag es farà càrrec dels Casals d’estiu El Vendrell que es duran a terme del 3 de juliol al 31 d’agost i que estan adreçats a infants nascuts l’any 2011 fins al 2019 (ambdós inclosos). Per a joves nascuts entre el 2007 i el 2010 organitzen el Pira’t estiu, concretament del 3 de juliol fins el 4 d’agost (els campaments són del 31 de juliol al 4 d’agost). S’hi inclouen excursions, visites culturals, platja, piscina, dinàmiques de grup, treball de les emocions... Totes dues activitats estaran ubicades a l’escola Pau Casals. I els horaris són: de 9 h a 13 h, amb servei d’acollida de 8 h a 9 h i servei de menjador de 13 h a 14.30 h.

Les inscripcions per participar-hi es poden fer fins el 12 de juny i es poden enviar per correu si estan signades digitalment o lliurar en paper al Centre cívic L’Estació (av. Jaume Carner, 1).



D’altra banda, l’Associació Trèvol organitza el Casal d’estiu de Coma-ruga, per a infants nascuts entre 2011 i 2019 (ambdós inclosos) i el Casal de joves per al jovent nascuts entre el 2005 i 2010, que busquen un espai de lleure sense barreres. Totes dues activitats es realitzaran del 3 de juliol al 31 d’agost, a l’Institut Escola de Coma-ruga (edifici blau). Hi estan assegurats els jocs, la música, les activitats creatives, les sortides a l’entorn, la piscina i mil sorpreses més. Els horaris són: de 9 h a 13 h, amb servei d’acollida de 8 h a 9 h i servei de menjador de 13 h a 14.30 h.