«Les bones intencions» tanca la programació semestral del Temporada

, creada i dirigida per Marc Artigau i protagonitzada per Míriam Iscla i Joan Negrié. Una nit freda de febrer, La Paula i el Pere es coneixen en un descampat per fer un intercanvi de substàncies i allà, enmig d’aquell negoci, tenen una visió: muntaran una empresa conjunta especialitzada en la organització de festes personalitzades.Aquesta setmana també hi ha cita amb la programació del Cicle Gaudí.es projectarà Vasil, d'Avelina Prat (versió original castellà), una tragicomèdia que tracta el tema de la immigració.