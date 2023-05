Article de Miquel Casellas: «Miracles electorals»

Alguns fa mesos i altres fins i tot anys que varen començar la campanya electoral d’una manera més o menys intensa, però ara ja queda poc pel gran dia. Estem a l’aguait que a darrera hora hi hagi alguna cosa que marxi de mare i ens doni un ensurt, per això hem de tenir tots els cinc sentits en el que passa, no sigui que a darrera hora tinguem un ensurt i ens faci perdre vots.

Ja hem posat les multes oficials als joves que fan el burro pels llocs més concorreguts a les nits. Aquests ja estan planificant com ho pagaran i de moment ja estan fora de les queixes de la gent. Esperem que no en surtin d’altres. Això s’ha de fer abans de les eleccions i si apareixen altres focus doncs llibreta i identificació que sàpiguen amb qui se les gasten.

Ja tenim els 4X4 de la policia per si hi ha aldarulls doncs, son una unitat i poca cosa més d’intervenció ràpida que amb quatre pim pam ho arreglen tots. Una mica més calens i el que es posi xulo a dormir al calabós que se li passin les ganes de brega i segu que el dia següent ho veuràs tot diferent. Mentrestant veien aquests armaris o tauletes de nit en algun cas es trobaran més segurs de la vila on dormen.

Ja em fet la identificació oficial de la zona més amena de la vila. Hem tornat a clausura algun bar i ja tornarà a obrir i unes quantes identificacions oportunes i res algú que no tenia el carnet en vigor. La mateixa història de sempre, però ja no ho passem per la tele perquè ja tenim massa vegades aquestes escenes gravades perquè els problemes estan igual que fa 20 anys i no s’ha arreglat res.

Ja hem arreglat bancs i en algun per evitar problemes hem canviat els de la Rambla que són els més mediàtics que tenim. Hem canviat el model. Ara hi ha menys fusta i fa pinta que poden durar més que els altres. Hem fitxat en un grup de noies per potenciar la neteja perquè estigui tot net i ben polit. El Ventall ja fa dies que treballa perquè estigui tot net i polit perquè cap herba salvatge surti fora del lloc que li pertoqui.

Les herbotes de la platja ja formen part da la història i les canyes que donen a la carretera que travessa les Madrigueres doncs ja estan més que tallades i els llums de la via aquella també funcionen. Miracles que només passen quan hi ha eleccions.

Tothom sap els grup de festa major. Ja no li cal anar mirant aquí i allà a veure si troba els grups que venen. No tenim el programa però més o menys les grans línies traçades estan. Com la festa major ho ha de pagar el govern que entrarà, doncs vinga no ens tallem i endavant.

Ja hem anat a ballar amb els avis del Vendrell que aquests segur que voten perquè fa anys no ho van poder fer per culpa d’un senyor baixet. Els joves i adolescents ja han gaudit amb els concerts al carrer amb la Primavera Vendrellenca i altres propostes.

Fins i tot acabarem d’arranjar els grafits de l’Apel·les Fenosa que ho varem inaugurar i resulta que se n’havien deixat un bon tros encara per acabar. Ja hem donat medalles fins i tot als que fa 25 anys que estan abonats a les instal·lacions esportives municipals. Hem fet algun homenatge a algun vendrellenc que ja passa els 90 anys. D’aquí quatre dies arreglarem el salari els fídels de sempre i als altres que segueixin esperant el miracle.

Res ja ho tenim, Joves, petits i grans veuen com aquests dies al Vendrell tot funciona i per anar a Barcelona doncs en bus que és millor.