El cens electoral puja més d’un 12% a Calafell i Cunit

Barcelona és el municipi de més de 5.000 habitants on més ha baixat el cens electoral per les eleccions municipals del 28 de maig comparat amb fa quatre anys. La capital catalana tindrà 1.108.175 electors, un 3% menys que el 2019, una dada que s'explica pel descens de població empadronada amb nacionalitat espanyola en els últims anys. La xifra contrasta amb els increments més pronunciats de persones amb dret a vot, a Roda de Berà, Cunit, Canyelles, Vacarisses i Calafell, amb més d'un 12%. Pel que fa a les comarques, el Baix Penedès (8,8%) i la Cerdanya (8,2%) són les que registren més pujades, molt per sobre de la mitjana catalana (1,2%), mentre que el Barcelonès (-2,3%) i la Ribera d'Ebre (-2,2%) se situen a la cua del rànquing.

Segons dades de l'INE analitzades per l'ACN, Barcelona ha perdut 34.255 electors per al 28-M comparat amb les municipals del 2019, dels quals 32.472 són de nacionalitat espanyola. La dada encaixa amb el fet que la ciutat va perdre 34.970 empadronats majors de 17 anys d'aquesta categoria el 2022 –l'últim any amb dades disponibles– respecte a quatre anys enrere. Per contra, el número d'estrangers de 17 anys o més es va disparar un 23% en el mateix període, sumant-ne uns 60.000, cosa que explica l'augment poblacional absolut de la capital en els últims anys. Amb tot, els electors estrangers han caigut lleugerament a la ciutat, per bé que no totes les nacionalitats tenen dret a vot.