Nova edició del Hip Fest del Vendrell amb caràcter solidari

Dissabte 20 de maig, a partir de les cinc de la tarda a la plaça del Pèlag, tindrà lloc la quarta edició del Hip Fest del Vendrell.

Aquesta trobada de rappers i hiphoppers és un festival de cultura urbana solidari que enguany comptarà amb la participació de Nay, La Ruiz, Meta Styl + Less, La Wawa i FMP Crew & Acid1312, entre d’altres.

Com sempre no hi faltaran els micros lliures per als artistes que vulguin pujar a l’escenari, i també hi haurà altres sorpreses. Els encarregats d’ambientar l’activitat seran l’speaker Nugem One i els DJ residents Uri Revel i D Cash One.

En aquesta edició, el seu vessant solidari es a favor de l’Associació Aspercam que promou la sensibilització social per donar a conèixer la Síndrome d’Asperger - TEA. Els assistents a la cita podran comprar material d’aquesta entitat per col·laborar econòmicament en les seves activitats i estudi del món de l’autisme a casa nostra.