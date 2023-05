Es busquen voluntaris per xerrar en català a Calafell

L’Oficina de Català de Calafell prepara una nova edició del programa Voluntariat per la llengua, que consisteix a aparellar una persona catalanoparlant que fa de voluntària amb una persona no catalanoparlant que tingui interès a practicar el català.

És per això que es busquen voluntaris que vulguin participar en aquesta nova edició del programa. Ara ja hi ha 7 aprenents apuntats, però totes les persones, siguin alumnes o no dels cursos de català, que necessitin practicar el català oral per guanyar fluïdesa i seguretat d'una manera distesa, també poden apuntar-s'hi com a aprenentes.

Les parelles, un cop fetes les presentacions, només han de pactar dia, hora i lloc de trobada. El compromís és conversar durant una hora a la setmana en català durant 10 setmanes. Participar al Voluntariat per la Llengua permet també gaudir de nombrosos avantatges culturals i dels establiments col·laboradors.

Les persones que estiguin interessades a participar-hi com a aprenentes o com a voluntàries poden adreçar-se a l’Oficina de Català de Calafell (977 699 078 –calafell@cpnl.cat), situada a Cal Bolavà (avinguda de la Generalitat, 1).