Calafell acull la 17a Copa de la Reina d’hoquei femení, de l’11 al 14 de maig

El pavelló Joan Ortoll de Calafell serà la seu, de l’11 al 14 de maig, de la Copa de la Reina d’hoquei femení. Serà un torneig en format de final a 8, com de la Copa del Rei d’hoquei masculí que Calafell va acollir també, ara fa dos mesos. I novament aplegarà el bo i millor dels equips femenins espanyols, que són també els millors del món, i Calafell tornarà a ser la capital d¡aquest esport.

Serà una de les competicions més vistoses i interessants de l’esport de les quatre rodes. Al Joan Ortoll s’hi aplegarà un altíssim nivell competitiu i un torneig molt intens per la seva concentració en uns pocs dies. L’excel·lent nivell de l’hoquei femení és un altre al·licient per a l’afició. I, a més del fet que l’hoquei és un esport molt tradicional a casa nostra, reuneix els ingredients per ser un gran espectacle: velocitat, gols...

Les localitats costaran 15 euros i donaran dret a veure els diferents partits de cada jornada de la final. També podrà gaudir-se d’una Fan Zone a l’exterior del pavelló, que oferirà jocs infantils, furgonetes de menjar i actuacions musicals en directe.

Finalment, els partits seran trasmesos en directe pel canal Esport3.

El calendari

El calendari del torneig és el següent:



Dijous 11 de maig

17:30 hores: Martinelia CP Manlleu–CP Esneca Fraga

20:00 hores: Generali HC Palau de Plegamans–Deportivo Liceo

Divendres 12 de maig

17:30 hores: Telecable HC–Lidergrip CH Mataró

20:00 hores: CP Vila-Sana–Orkla Bigues i Riells



Dissabte 13 de maig

11.30 hores: Primera semifinal

14:00 hores: Segona semifinal



Diumenge 14 de maig

16:00 hores Final

Minicopa de la Reina

A més, durant aquests dies es disputarà també la cinquena edició de la Minicopa de la Reina, un torneig en què participen equips de base dels clubs que disputen la Copa de la Reina. Són partits per a un públic de perfil més familiar, però d’alt nivell competitiu. L’entrada, en aquest cas, és gratuïta.