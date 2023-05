La Policia de Cunit identifica al presumpte autor dels grafitis signats per «SOSA» i «DTR»

La Policia Local de Cunit ha enviat diligències al Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia del Vendrell instruïdes per un presumpte delicte de danys continuats, causats per nombrosos grafitis sota les signatures de “SOSA” i “DTR”, tant en llocs públics com privats, i la valoració de reparació dels quals ascendeix a gairebé 10.000 euros.

Els grafitis es poden veure tant en murs, mobiliari urbà, façanes i, fins i tot, als espigons de les platges de Cunit.

L’àrdua labor policial i la col·laboració ciutadana, han estat claus per a poder identificar al presumpte autor dels fets, que serà citat judicialment a respondre pels perjudicis causats.

Així mateix, la policia informa que es continua treballant en aquest cas i que qualsevol persona, comunitat de veïns o altres entitats que hagin estat perjudicats per aquests mateixos fets, poden exercir el seu dret a reclamació. Per fer-ho cal posar-se en contacte amb la Policia Local de Cunit.

La instrucció d’aquestes diligències policials s’ha comunicat també a altres policies de municipis veïns del Baix Penedès, Garraf i Baix Llobregat, així com a l’entitat ferroviària RENFE, on s’han produït fets similars amb les mateixes signatures.