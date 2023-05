Cunit i Calafell reclamen un reforç per carretera mentre duri la crisi de l’R2Sud

Cubelles, Cunit i Calafell demanen jn de busos que compensi els desajustos que hi ha a l’R2Sud d’ençà que es va cremar el sistema de senyalització de Gavà. Els tres municipis lamenten que han quedat fora dels sistemes de reforç per carretera que tant la companyia ferroviària com la Generalitat han posat en marxa mentre duri la crisi a l’R2Sud. “Ens sentim un forat negre”, asseguren els alcaldes, que també insten el Departament de Territori a desplegar el bus exprés a la zona per unir els tres municipis de forma directa amb Barcelona, seguint el model ja existent a Vilanova, Sitges i Sant Pere de Ribes. “Necessitem alternatives fiables al servei de tren”, recalquen.

L’alcalde de Cunit, Jaume Casañas, ha criticat que els municipis de l’extrem sud de la línia no disposen d’alternatives de transport públic davant la situació actual en què s’ha reduït el pas de combois. “Ens diuen que aquí passen dos trens cada hora, com sempre, però no és real”, ha asseverat Casañas, que ha exposat diversos exemples de veïns afectats pels desajustos horaris de Rodalies.

Tant Casañas com l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han recalcat que hi ha prop de 20.000 usuaris que cada dia utilitzen les estacions de Cubelles, Cunit i Calafell, “i mereixen ser tractats com els de la resta de municipis on sí que hi ha transport públic ràpid per carretera”. En aquest sentit, han advertit que “no pot ser” que l’alternativa a la qual recorrin els afectats sigui anar a Barcelona amb cotxe privat per la C-32, “on els peatges d’anada i tornada costen 20 euros”.

Des dels tres municipis asseguren que són “els més perjudicats de tots” en la que consideren que és “la pitjor crisi de mobilitat dels últims anys” a l’R2Sud. Per això exigeixen a Renfe que habiliti busos com ha fet a Castelldefels i Gavà “i deixi de considerar el Penedès Marítim com si fossin ciutadans de segona categoria”.

En aquest sentit, Rosa Fonoll ha lamentat que la crisi de l’R2Sud arribi en ple inici de la temporada turística i l’ús de les platges. L’alcaldessa ha recordat que a aquesta època de l’any s’incrementa substancialment la població i el número de visitants, i tem que la incidència al servei de Rodalies els pugui perjudicar.

A banda del reclam a Renfe, els tres ajuntaments insten la Generalitat a posar en marxa línies de bus exprés que uneixin la zona de forma directa amb Barcelona. Casañas ha assegurat que la Generalitat fa mesos que disposa d’estudis tècnics que n’avalen la viabilitat i ha afegit que “només falta la voluntat política per desplegar les línies de bus”.

“No pot ser que tots els veïns depenguin del tren per anar a Barcelona i quedin desemparats quan aquest no funciona”, ha subratllat, tot criticant que el Departament de Territori hagi reforçat el bus exprés entre Vilanova, Sitges i Barcelona, mentre Cubelles, Cunit i Calafell no tenen aquest servei.

Mateixos trens que abans de la incidència, segons Renfe i Generalitat

Al seu torn, fonts de Renfe consultades per l’ACN tanquen la porta al reclam fet pels alcaldes. La companyia assegura que, tot i la incidència al sistema de senyalització, les poblacions del trajecte Sant Vicenç de Calders - Cubelles actualment disposen de la mateix número de trens que abans de la incidència: dos combois per hora i sentit.

Apunten així que els reforços per carretera s’han habilitat a partir de Vilanova i la Geltrú perquè és a partir d’aquest municipi on habitualment hi ha més oferta de trens, ara minvada degut a la incidència de Gavà.

Per part de la Generalitat, fonts del Departament de Territori subscriuen la versió de Renfe, si bé admeten que s’estan produint retards en alguns serveis perquè els combois de mitjana distància fan parada a totes les estacions i això obliga a modificar alguns horaris. Per aquest últim motiu, afegeixen, han demanat a Renfe que desplegui el reforç per carretera a tots els municipis de l’R2Sud, i no només a Gavà i Castelldefels.

Pel que fa al bus exprés, des del Departament acusen els alcaldes de “barrejar” qüestions amb finalitat electoralista, ja que asseguren que properament està prevista una reunió entre Casañas i el secretari de Mobilitat i Infraestructures per tractar aspectes com aquest.

Al mateix temps, apunten que Territori no té detectat que aquesta setmana hagi augmentat la demanda d’usuaris de les línies regulars de bus interurbà arran de la crisi de l’R2Sud. Amb tot, el Departament deixa oberta la possibilitat d’incrementar aquests serveis convencionals si perdura la incidència a Rodalies, augmenta la demanda de transport per carretera “i si Renfe no assumeix les seves responsabilitats”.