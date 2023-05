Sales d’estudi obertes a la biblioteca del Vendrell els caps de setmana

La Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell torna a oferir el servei de sales d’estudi durant els caps de setmana de maig i juny, coincidint amb el període d’exàmens. Des que es va posar en marxa per primera vegada ja fa sis anys, l’experiència ha estat tot un èxit de recepció i assistència, en tant que ha servit per donar resposta a les necessitats de molts estudiants de disposar d’un espai adequat per a preparar les seves avaluacions.

Els matins de dissabte l’horari i servei seran els habituals de la resta de l’any (de 9 a 13h.). L’ampliació es farà els diumenges al matí (de 10 a 14h.) i dissabtes i diumenges a la tarda (de 16 a 21h.). Durant aquest període s’hi habilitaran dues sales com a espai específicament per a l’estudi: el nivell 1(Sala General) i el Nivell 2 (Sala d’Audiovisuals, Diaris i Revistes).

Els estudiants podran connectar-se a la xarxa Wi-Fi, durant aquests dies no es podrà fer ús del servei de préstec, i restaran tancades la resta de sales de la biblioteca. També estarà habilitada la Sala per a Grups, però caldrà reservar-la durant l’horari normal d’obertura de la Biblioteca.

Les dates en què es podrà fer ús d’aquest servei són les següents:

- Maig: 6-7, 13-14, 20-21 i 27-28

- Juny: 3-4, 10-11 i 17-18