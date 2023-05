Cunit celebrarà la II Fira Km 0 el 13 de maig al nucli antic

El dissabte 13 de maig els carrers del nucli antic acolliran la segona edició de la Fira Km 0. Aquesta denominació és utilitzada per a referir-se a un tipus de producte elaborat o produït a menys de 100km respecte on és venut, tant alimentari com no alimentari.

La denominació Km0 es basa en 3 grans eixos:

Primer, la conscienciació de que l’agricultura i ramaderia tradicionals tenen molt a dir en la lluita per millorar el medi ambient i frenar el canvi climàtic.

El segon gran eix és el recolzament als productors locals o del territori.

El tercer gran eix són els consumidors. El projecte recull els canvis en les preferències d’uns consumidors finals cada cop més conscienciats i informats sobre les característiques de nutrició i seguretat alimentària i que busquen conèixer l’origen dels productes i dels mètodes de producció. D’aquesta manera el valor del producte no és només funció del seu preu sinó també del significat que els consumidors li reconeixen.

Hi hauran una sèrie d’activitats programades per a tot el dia amb especial atenció al concert del grup infantil “Ambauka”:

10h. Inici de la fira amb les diferents parades d’artesans ubicades pels diferents carrers del nucli antic fins a les 21h. També es disposarà de mostra d’oficis i tallers infantils de manualitats en diferents parades de la fira.

11h -14h. Circuit de trenet a la Pl. Santiago Rusiñol i jocs infantils a C/ Puig i Cadafalch.

11.30h – 13h. Cercavila itinerant

12h. Maridatge a la sala d’exposicions del Casal Municipal realitzat pel chef Andreu Ruiz de l’Arrosseria, la sommelier Carme Garcia i el celler Jané Ventura. Preu 5€. Reserva a turisme@cunit.cat

13h – 14.30h. Concert acústic a càrrec d’Andres Redondo a la Plaça del Casal.

14h. Fideua popular a la Plaça del Casal. Venda de tiquets a la mateixa ubicació.

17 – 20h. Circuit de trenet a la Pl. Santiago Rusiñol i jocs infantils a C/ Puig i Cadafalch.

19h. Actuació musical del grup “Ambauka” a la Plaça del Casal. Gratuït.