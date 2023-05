S’inicia la preinscripció de les escoles bressol del Vendrell

, sempre i quan s’acrediti la residència al mateix municipi on es fa la sol·licitud.D’aquesta manera s’amplia la gratuïtat del servei d’escola bressol que ja es va iniciar dos cursos enrere amb els infants de 2 a 3 anys.Per aquest motiu, les cinc escoles bressol municipals han organitzat unes sessions de portes obertes perquè les famílies interessades puguin conèixer els centres i el seus projectes educatius:Així, aquets divendres, a les 19h, hi ha jornada de portes obertes a l’escola bressol municipal Mestral. El dissabte 6 de maig , durant el matí, les escoles bressol Botafoc, Ralet Ralet i El Riuet de Coma-ruga fan les seves jornades de portes obertes. L’Escola bressol el Puig no fa cap jornada específica, però atén individualment a tothom que tingui interès en conèixer l’escola.