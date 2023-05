August Armengol exerceix el dret de rectificació

en l'article d'opinió de Miquel Casellas «Les onze candidatures del Vendrell, per triar i remenar s'hi diu que Plataforma per Catalunya (PxC) va votar a favor del darrer pressupost del PSC de Martí Carnicer del 2019 cosa que és falsa ja que el grup municipal de PxC hi va votar en contra amb els dos vots d'August Armengol i Joan Carrasco.La regidora trànsfuga Araceli Bundó expulsada del grup municipal setmanes abans ella sí va votar a favor com a regidora no adscrita. Aspecte que espero rectifiquin. Atentament, August Armengol Rofes, regidor i portaveu de PxC a l'Ajuntament del Vendrell 2003-2019.