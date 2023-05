Presentació del documental «La colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders»

El documental, produït pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, explica la història d’aquesta colònia singular, els espais que la conformen i com era la vida quotidiana per a les persones que hi vivien

L’Associació per a la Preservació de la Colònia Ferroviària de Sant Vicenç de Calders presentarà el proper divendres 5 de maig, a les 18.30 h, a la sala polivalent del Museu Pau Casals a Sant Salvador (el Vendrell), el documental La colònia ferroviària de Sant Vicenç de Calders, produït pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). L’audiovisual descobreix la història d’aquesta colònia singular, els espais que la conformen i com era la vida quotidiana per a les persones que hi vivien.