Cap de setmana amb Mariona Escoda i un espectacle familiar al Vendrell

La programació del Temporada encara la seva recta final aquest mes de maig, i concretament aquest cap de setmana la cita és doble.

Dissabte 6 de maig l'Auditori Pau Casals rebrà Mariona Escoda, que s’ha convertit en tot un fenomen social i televisiu després d’haver guanyat el talent show de TV3 «Eufòria». La cantant i compositora presentarà el seu primer treball discogràfic.

Amb la capacitat de commoure i fer transitar l’espectador per estils ben diversos, la intèrpret vol explorar gèneres en la creació de les cançons en les quals està treballant: del pop-rock a balades, cançons més ballables, cançons d’autor o pujar les revolucions amb temes més uptempo. El nou single «Et deixo la mà» és una cançó empoderadora, amb força i potència, en què el seu principal significat té a veure amb l’evolució de la Mariona com a artista i dona.

I diumenge 7 de maig al Teatre àngel Guimerà es representarà el nou espectacle familiar, «En Joan sense por i la casa encantada», una història tant terrorífica com divertida.

El protagonista, en Joan no té por a res, a casa seva ho han provat tot i no hi ha manera. Tota la família està molt preocupada, i per això decideixen contractar una agència d’aventures que els organitzarà un cap de setmana terrorífic en una casa encantada.

Allà els espera en Sebastian Ugurt, un peculiar amfitrió que posarà tot el seu empeny en oferir un cap de setmana de por al Joan, la seva germana i els seus pares. No ho farà sol; compta amb l’ajuda de dos divertits monstres que, tot i les ganes que hi posen, sovint desperten més rialles que no pas crits.