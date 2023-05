Calafell acollirà, l’1 i el 2 de juny propers, el primer congrés internacional Carlos Barral. Amb seu compartida amb Tarragona, aquesta trobada acadèmica estarà dedicada al lligam de Barral, com a eidtor, amb els escriptors que van encarnar el boom de la literatura llatinoamericana. Uns autors que van passar per Calafell, alguns fins i tot instal·lant-s’hi algun temps, entre les dècades de 1960 i 1980.

El congrés és fruit d’un conveni signat entre l’Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili. Serà un congrés anual, que en cada edició es dedicarà a un dels escriptors “descoberts” per Barral i que van passar per Calafell. El primer any, el certamen estarà dedicat al colombià Gabriel García Márquez, premi Nobel de Literatura l’any 1982.

Aquest congrés es posar en marxa, a més, dins del 50è aniversari d’aquelles visites a Calafell.

El termini per presentar comunicacions al congrés es tanca el proper 12 de maig. La inscripció per a participar-hi com a congressista, de la seva banda, acaba el dia 15.